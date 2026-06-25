Les pompiers et les services de secours recherchent des personnes coincées dans l’effondrement d’un immeuble à Los Palos Grandes, dans l’est de Caracas, peu après que deux puissants séismes ayant fait s'effondrer des bâtiments dans la capitale et entraîné la fermeture du principal aéroport du pays. IMAGES
Séismes au Venezuela: des pompiers recherchent des personnes piégées sous les débris
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