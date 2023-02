information fournie par France 24 • 11/02/2023 à 23:29

Pour le grand reporter au Figaro, Georges Malbrunot, la Syrie n'est déjà plus un "Etat paria aux Emirats arabe unis, en Egypte, en Irak, au Liban et il pourrait ne plus l'être bientôt avec la Turquie. C'est la raison pour laquelle la France s'interroge sur cette entreprise de réhabilitation de Bachar Al Assad. Si on veut jouer un rôle au Moyen-Orient, comme Emmanuel Macron le prétend, notamment au Liban, la Syrie est incontournable."