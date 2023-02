Séisme en Turquie et en Syrie : "ce sont des scènes de guerre, de chaos, de désordre"

information fournie par France 24 • 07/02/2023 à 17:26

Dans le froid glacial, c'est une véritable course contre la montre qui se joue en Turquie et en Syrie. Les secouristes recherchent toujours les rescapés du puissant séisme, dont le bilan dépasse désormais les 5.000 morts. Totalement sinistrées, vingt-trois millions de personnes sont "potentiellement exposées", a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon Ann Avril, Directrice générale de l'UNICEF France, "on ne souligne jamais assez l'importance de la solidarité locale dans un premier temps. Ce sont vraiment les bras tendus de vos voisins et puis ensuite, l'aide se déploie et les secours arrivent".