Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient vendredi au Venezuela, où l'aide internationale commence à arriver, presque deux jours après un double séisme dévastateur qui a fait au moins 235 morts selon le dernier bilan officiel.
Séisme au Venezuela: au moins 235 morts, la quête éperdue des survivants
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