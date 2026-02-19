 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Seedance 2.0 : Trop d’IA tue le cinéma ?

information fournie par France 24 19/02/2026 à 22:48

Brad Pitt qui se bat contre Tom Cruise, Jack Dawson qui survit au naufrage du Titanic… ces scènes de cinéma ultraréalistes ont vu le jour ces derniers temps sur les réseaux sociaux, jusqu’à devenir des vidéos virales. A la manœuvre, un logiciel d’intelligence artificielle de la société chinoise Bytedance. De quoi faire enrager plusieurs grands studios de cinéma américains qui dénoncent une atteinte aux droits d’auteur.

IA: Intelligence artificielle

Vidéos les + vues

1

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
4
2

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
3

New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA

information fournie par AFP Video 18 févr.
4

Sommet de l’IA : le français H Company veut diviser par deux l’attente aux urgences en Inde

information fournie par France 24 19 févr.
5

Les Etats-Unis pressent l'Iran de conclure un accord pour éviter des frappes

information fournie par AFP 19 févr.
1
6

Le Coin des Experts : En savoir plus sur la Bourse et les marchés ? Découvrez nos services gratuits

information fournie par SG Bourse 20 oct. 2025
7

JO Milan-Cortina 2026 : la France poursuit sa razzia en biathlon

information fournie par France 24 19 févr.
8

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.
1

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
2

Savoie: pas de ski à La Plagne, menacée d'avalanches "exceptionnelles"

information fournie par AFP Video 12 févr.
3

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
4

Procès des réseaux sociaux: des parents devant les bureaux de Snapchat à Los Angeles

information fournie par AFP Video 13 févr.
5

17 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de VTC: "une peine exemplaire" (avocate)

information fournie par AFP Video 13 févr.
6

Epstein : Pam Bondi est-elle crédible ?

information fournie par France 24 13 févr.
7

Une mère interpellée après la découverte de deux bébés dans son congélateur

information fournie par AFP 12 févr.
8

Top 5 IA du 12/02/2026

information fournie par Libertify 13 févr.
1

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
2

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
3

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
4

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
5

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
6

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
7

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
8

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank