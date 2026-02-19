Brad Pitt qui se bat contre Tom Cruise, Jack Dawson qui survit au naufrage du Titanic… ces scènes de cinéma ultraréalistes ont vu le jour ces derniers temps sur les réseaux sociaux, jusqu’à devenir des vidéos virales. A la manœuvre, un logiciel d’intelligence artificielle de la société chinoise Bytedance. De quoi faire enrager plusieurs grands studios de cinéma américains qui dénoncent une atteinte aux droits d’auteur.
Seedance 2.0 : Trop d’IA tue le cinéma ?
