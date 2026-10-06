La cellule investigation de Radio France et du réseau ICI a fait analyser des œufs de poules élevées en plein air aux 4 coins de l'Hexagone. 60% étaient contaminés aux polluants éternels. Un nouvel exemple des pollutions qui touchent l'alimentation des Français. Après de nombreuses alertes des autorités sanitaires, des mesures ont enfin été prises pour limiter progressivement le cadmium dans les engrais. Mais dans le même temps plusieurs pesticides jusque là interdits ont été réautorisés.
Santé: les diverses pollutions de l'alimentation en France
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