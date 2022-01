information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 20:59

Après avoir semblé juger inévitable une incursion russe en Ukraine, Joe Biden corrige le tir et menace Moscou en cas de violation du territoire ukrainien. Une mise en garde crédible ? On va plus loin avec Anne Nivat et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur le 1er anniversaire du mandat Biden à la Maison Blanche.