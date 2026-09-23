Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, rencontre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Cette rencontre intervient alors que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, doit s'adresser aux Nations unies le même jour. IMAGES
Rubio rencontre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov
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