Revue de l'actualité culturelle, 2 semaines après le début de l'invasion russe

information fournie par France 24 • 08/03/2022 à 13:54

Dans cette revue de l'actualité culturelle du 8 mars 2022, toujours monopolisée par les suites de l'invasion russe en Ukraine, on évoque la démission du chef d'orchestre russe Tugan Sokhiev, l'hommage affiché du défilé Balenciaga aux Ukrainiens lors de la Fashion Week parisienne et la parution de Le Grand Tour , le remarquable ouvrage collectif sous la direction d'Olivier Guez (Grasset), qui réunit 27 écrivains européens (un par Etat membre) pour parler lieux, mémoire et culture européennes.