Les ministres de la Défense des pays membres de l'Otan sont réunis à Bruxelles en présence de son secrétaire général Mark Rutte pour discuter des moyens de renforcer leur soutien à l'Ukraine, mais aussi d'améliorer la riposte de l'Alliance, après de multiples incursions russes dans le ciel européen. IMAGES
Réunion des ministres de la défense de l'Otan à Bruxelles
