Retraite complémentaire Agirc-Arrco : tout ce que les salariés doivent savoir

information fournie par Tout sur mes finances • 27/01/2026 à 10:21

Vous êtes salarié(e) du privé ? Votre retraite ne se limite pas à la retraite de base ! Le régime Agirc-Arrco joue un rôle essentiel dans le calcul de votre future pension. Dans cette vidéo, on vous explique clairement les règles à connaître pour optimiser vos droits et préparer votre avenir.

Au programme :

Qu'est-ce que l'Agirc-Arrco ?

Comment sont calculés vos points ?

Âge et conditions pour bénéficier de la pension

Versement, majorations et anticipation

Conseils pour optimiser votre retraite

