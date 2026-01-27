Retraite complémentaire Agirc-Arrco : tout ce que les salariés doivent savoir

Vous êtes salarié(e) du privé ? Votre retraite ne se limite pas à la retraite de base ! Le régime Agirc-Arrco joue un rôle essentiel dans le calcul de votre future pension. Dans cette vidéo, on vous explique clairement les règles à connaître pour optimiser vos droits et préparer votre avenir.
Au programme :
- Qu'est-ce que l'Agirc-Arrco ?
- Comment sont calculés vos points ?
- Âge et conditions pour bénéficier de la pension
- Versement, majorations et anticipation
- Conseils pour optimiser votre retraite
En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com
Découvrez le kiosque Tout sur mes finances
TSMF vous propose d'en apprendre toujours plus sur vos finances personnelles
Cet article vous intéresse ? Ce sujet est traité parmi les nombreuses informations qui sont abordées dans nos nombreux guides ToutSurMesFinances