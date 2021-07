France 24 • 02/07/2021 à 13:05

Les talibans "se réjouissent et soutiennent" le départ des troupes américaines et de l'Otan de la base aérienne de Bagram, la plus grande d'Afghanistan, qui témoigne de l'imminence du retrait total des forces étrangères du pays, a annoncé vendredi 2 juillet leur porte-parole.