Retour médiatique du président français: "Emmanuel félicite Macron"

information fournie par France 24 • 16/05/2023 à 07:31

A la Une de la presse, ce mardi 16 mai, les réactions à l’interview, hier, d’Emmanuel Macron, qui promet notamment des baisses d’impôts pour les classes moyennes, et multiplie les interventions médiatiques. Le jugement, attendu aujourd’hui au Sénégal, concernant l’opposant Ousmane Sonko, accusé de viol. Le lancement, aujourd’hui, du Festival de Cannes, sur fond de contestation sociale et de polémiques. Et Martha Stewart, 81 ans, à la Une de Sports Illustrated.