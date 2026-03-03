Des passagers bloqués dans le Golfe arrivent à Moscou et à Londres à bord des rares vols en provenance des Emirats arabes unis, alors que la guerre s'étend au Moyen-Orient.
Retour en Europe de passagers bloqués dans le Golfe
