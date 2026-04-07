Le président français Emmaunuel Macron dit "la grande joie et le soulagement de savoir Cécile Kohler et Jacques Paris libres et sur le chemin du retour pour la France" après trois ans et demi de détention en Iran, où ils avaient longuement été en prison puis assignés à résidence à l'ambassade de France, en introduction de son discours au sommet sur la santé et l'environnement "One Health" à Lyon. SONORE
Retour de Cécile Kohler et Jacques Paris: "grande joie" et "soulagement", dit Macron
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