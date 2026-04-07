Nicolas Sarkozy arrive au tribunal à Paris pour le début de son interrogatoire dans le procès en appel du financement libyen. L'ancien président français a par ailleurs été définitivement condamné par la justice française dans deux autres affaires, le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012, et celle dite des "écoutes".
Procès libyen en appel: arrivée de l'ex-président Sarkozy
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