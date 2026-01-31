Depuis le début de la guerre totale en Ukraine le 24 février 2022, toute parole dissidente est interdite en Russie. Les opposants sont emprisonnés. Dans les colonies pénitentiaires, ils subissent pressions, isolement et torture. Dans cette édition, un acteur ayant bravé les interdits en public et un ancien détenu témoignent de leur résistance et des conditions de détention des prisonniers politiques.
Résister sous Vladimir Poutine : courage et châtiment
