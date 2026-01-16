Le mouvement de protestation des Iraniens s'était largement amplifié la semaine dernière avant que les autorités du pays ne coupent internet pour le réprimer brutalement dans l'ombre. Dans ce contexte, de nombreux Iraniens "terrifiés" tentent de fuir vers la Turquie. Les précisions de Jenna Le Bras.
Répression du régime des mollahs : Des Iraniens fuient vers la Turquie
