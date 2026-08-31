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Rentrée : l'angoisse des parents à cause des scandales de violences dans le périscolaire

information fournie par France 24 31/08/2026 à 10:45

À la une de la presse ce lundi 31 août : la rentrée scolaire en France entachée par les enquêtes pénales ouvertes, notamment à Paris, sur les violences dans le périscolaire, 5e jour d'inondations au Népal, des demandes de justice climatiques et la démocratie des insectes.

Rentrée scolaire

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