Rencontre Blinken-Abbas : un soutien américain timide

information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 15:19

Attentats, fusillades, bombardements et mesures punitives se succèdent depuis plusieurs jours entre Israéliens et Palestiniens. Antony Blinken a rencontré le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et doit voir aujourd'hui le président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas en Cisjordanie pour encourager à la désescalade. Mais selon Bruno Daroux, chroniqueur à France 24, le soutien des Etats-Unis envers les Palestiniens est très contraint par les relations avec Israël, allié historique de Washington.