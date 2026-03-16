"Nous venons de franchir la barre des 100 maires Renaissance élus dès le premier tour (...) un résultat inédit", se félicite Gabriel Attal, secrétaire général du parti. "Nous ne participerons à aucune alliance directe ou indirecte, ni avec l'extrême gauche de la France insoumise, ni avec l'extrême droite du Rassemblement National, de Reconquête ou de l'UDR d'Éric Ciotti" ajoute-il.
Renaissance: 100 maires élus dès le premier tour, "un résultat inédit" (Attal)
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