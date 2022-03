information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 11:19

Il n'aura fallu que cinq semaines de guerre pour pousser plus de 4 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays envahi et pilonné par la Russie. La Pologne accueille à elle seule plus de 2,3 millions de ces personnes. On fait le point sur la situation avec notre envoyée spéciale pour FRANCE 24 en Pologne, Pauline Godart.