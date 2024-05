information fournie par France 24 • 06/05/2024 à 10:48

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, environ 2 500 Gazaouis sont en Cisjordanie occupée. 120 à Ramallah et 800 à Jericho. Ils n’ont pas pu rentrer chez eux. Le gouvernorat de Ramallah les a pris en charge. Certains étaient venus pour raison médicales, d’autres parce qu’ils travaillaient en Israël. Nos reporters Pauline Godart et Raid Abu Zaideh les ont rencontrés. Reportage.