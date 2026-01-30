Le KOSPI 200 a bondi de 95% en 2025, porté par l'IA, les semi-conducteurs, la défense et des réformes de gouvernance d'entreprise. Malgré cette hausse, les valorisations restent attractives, suggérant un potentiel de croissance continue en 2026 du marché Coréen. Dans cette nouvelle vidéo Signal & Noise, Enna Hattori, Derivatives Sales de Goldman Sachs, partage son analyse de la situation et sa vision du marché Coréen pour 2026.
Réformes et Tech : Moteurs de la Performance du Marché Coréen
