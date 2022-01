Réforme du pacte européen de stabilité : le retour de la rigueur budgétaire en débat

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 11:22

Le premier Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne sous présidence française se tient, mardi 18 janvier, à Bruxelles. Et au cœur de cet "Ecofin" se trouve la question de la réforme du pacte de stabilité et de croissance, qui encadre les questions de dette et de déficit en Europe. Un pacte qui a été suspendu pendant la pandémie de Covid-19. Alors que Paris souhaite plus de souplesse, jugeant certaines règles "obsolètes", Berlin plaide, de son côté, pour le retour de la rigueur budgétaire.