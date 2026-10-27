Le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a été réélu dimanche, décrochant contre toute attente un quatrième mandat inédit. Son rival conservateur Flavio Bolsonaro a annoncé son intention de faire annuler le scrutin.
Réélection de Lula au Brésil
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