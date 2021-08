information fournie par France 24 • 24/08/2021 à 10:09

Sécheresse au Moyen-Orient, incendies en Californie, en Algérie, au Maroc, en Grèce ou en France, inondations en Allemagne et dans le centre de l'Europe : les catastrophes naturelles se sont succédé tout l'été et leurs dégâts coûtent de plus en plus chers. Les experts pointent du doigt le réchauffement climatique qui, si rien n'est fait, pourrait amputer fortement à terme le PIB mondial.