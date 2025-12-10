A la Une de la presse, ce mercredi 10 décembre, l’adoption, hier, en France, par l’assemblée nationale, du projet de budget de la Sécurité sociale. L’avancée en RDC des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui ont pénétré hier une ville stratégique de l’est du pays. L’UE face au «cas» Orban. Et des bestioles extraordinaires.
RDC: "Le chemin de la paix ne passe pas par Wahington"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro