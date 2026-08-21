L'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 2.500 morts en République démocratique du Congo (RDC) et "progresse de façon exponentielle", a alerté vendredi Julien Harneis, coordinateur principal d’Ebola pour les Nations unies.
RDC: l'épidémie d'Ebola franchit le cap des 2.500 morts, selon l'ONU
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