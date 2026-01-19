À Paris et Lille, quelques milliers de personnes ont défilé en soutien au peuple iranien, et en brandissant des drapeaux de la monarchie iranienne, renversée par la révolution islamique de 1979, mais aussi des drapeaux israéliens et américains.
Rassemblements en France pour dénoncer la répression des manifestations en Iran
