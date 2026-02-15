Plusieurs dizaines de personnes se rassemblent devant l'université de la Sorbonne à Paris pour demander "justice pour Quentin", après la mort de cet étudiant de 23 ans proche des identitaires des suites d'une violente agression à Lyon. IMAGES
Rassemblement à Paris pour demander "justice pour Quentin"
