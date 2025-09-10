Venu de la droite, discret au point d'être quasi inconnu du grand public, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre à 39 ans, est un compagnon de route du chef de l'Etat depuis 2017, devenu un rouage essentiel de la macronie. Portrait.
Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ?
