Le parquet de Lyon a requis la mise en examen de sept hommes pour "homicide volontaire" du militant nationaliste Quentin Deranque, frappé à mort il y a une semaine, indique le procureur de Lyon Thierry Dran lors d'une conférence de presse.
Quentin Deranque: mise en examen requise pour "homicide volontaire" de sept suspects
