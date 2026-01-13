Quels sont les frais de l'assurance vie ?

information fournie par Tout sur mes finances • 13/01/2026 à 11:41

Avant d'ouvrir une assurance vie, savez-vous vraiment combien vous coûteront les différents frais? Ces prélèvements, parfois invisibles, impactent directement la performance de votre épargne. Dans cette vidéo, on fait le point sur tous les frais liés à un contrat d'assurance vie et comment les optimiser:

Frais d'entrée ou sur versement : combien ça coûte et comment les négocier.

Frais de gestion : pourquoi ils varient selon les supports et comment les réduire.

Frais d'arbitrage : comment fonctionnent-ils et quand les éviter.

Les frais « cachés » dans les unités de compte.

Conseils pour comparer les contrats et choisir la meilleure assurance vie.

Astuce clé : moins de frais = plus de rendement pour vous sur le long terme.

Mettez toutes les chances de votre côté pour faire fructifier votre épargne.

