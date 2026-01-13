Quels sont les frais de l'assurance vie ?

Avant d'ouvrir une assurance vie, savez-vous vraiment combien vous coûteront les différents frais? Ces prélèvements, parfois invisibles, impactent directement la performance de votre épargne. Dans cette vidéo, on fait le point sur tous les frais liés à un contrat d'assurance vie et comment les optimiser:
- Frais d'entrée ou sur versement : combien ça coûte et comment les négocier.
- Frais de gestion : pourquoi ils varient selon les supports et comment les réduire.
- Frais d'arbitrage : comment fonctionnent-ils et quand les éviter.
- Les frais « cachés » dans les unités de compte.
- Conseils pour comparer les contrats et choisir la meilleure assurance vie.
Astuce clé : moins de frais = plus de rendement pour vous sur le long terme.
Mettez toutes les chances de votre côté pour faire fructifier votre épargne.
En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com
DÉCOUVREZ LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE BOURSOVIE
Et si l'assurance vie était faite pour vous ?
Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie !
En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée.
Ce contrat présente un risque de perte en capital