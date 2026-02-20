Deuxième partie de l'édition spéciale qui marque le 4ᵉ anniversaire de la guerre en Ukraine. Un conflit dont le lourd bilan humain pourrait atteindre deux millions de morts et blessés, selon le Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Des négociations ont actuellement lieu entre Russes, Ukrainiens et Américains, mais vont-elles aboutir à un cessez-le-feu ?
Quatre ans de guerre en Ukraine : le conflit qui a bouleversé l’Europe
