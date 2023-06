Quand l'Afrique fabrique ses propres drones

information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 17:42

Du Nigéria au Burkina Faso, en passant par le Sénégal, le Maroc ou le Niger, les initiatives de création et de production de drones se multiplient sur le continent africain. Si les États-Unis, la Chine, la Turquie, Israël et l'Iran dominent ce marché, les Africains font aussi preuve d'ingéniosité. Ces inventions peuvent avoir des utilisations militaires, mais aussi épauler les agriculteurs et lutter contre la pêche sauvage. Mais il reste à harmoniser la régulation de ces engins téléguidés sur le continent.