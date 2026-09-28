Dans la foulée de la tentative d'attaque près de la base aérienne de Fairford, au Royaume-Uni, ont circulé sur les réseaux sociaux des clichés présentés comme étant ceux de l'interpellation des cinq suspects, libérés depuis sous caution. Tirés d'une vrai photographie, ils ont été falsifiés à l'aide de l'intelligence artificielle.
Projet d’attaque à Fairford : l’IA invente un visage aux suspects
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