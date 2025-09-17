Donald Trump et le roi Charles III, suivis de la Première dame Melania Trump et de la reine Camilla, prennent part à une procession en carrosse dans l'enceinte du château de Windsor, lors de la deuxième visite d'Etat au Royaume-Uni du président américain. IMAGES
Procession en carrosse du roi Charles III et Trump dans l'enceinte du château de Windsor
