Procès Paty en appel: le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui se pourvoit en cassation

information fournie par AFP Video 03/03/2026 à 08:11

"Avec ce verdict, tout musulman pour la justice est considéré comme un terroriste en puissance", fustige l'un des quatre avocats d'Abdelhakim Sefrioui Me Francis Vuillemin, qui ajoute que le militant islamiste, dont la condamnation à 15 ans de réclusion criminelle a été confirmée, va se pourvoir en cassation après le verdict de la cour d'assises spéciale de Paris.

1

