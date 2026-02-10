Les parents d'Evaëlle, collégienne de 11 ans qui s'était suicidée en 2019 dans le Val-d'Oise, arrivent pour le procès en appel pour harcèlement de l'enseignante de leur fille, à Versailles, moins d'un an après une relaxe prononcée en première instance.
Procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle pour harcèlement: arrivée des parents
