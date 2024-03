information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 11:57

Début avril, le verdict dans le procès l'attentat du marché de Noël de Strasbourg devrait tomber. Cinq personnes avaient été tuées et onze blessées dans cette attaque. Ce jeudi, les plaidoiries des avocats des parties civiles ont débuté. C’est un procès pour terrorisme marqué par un certain nombre d’absents dans la salle et en particulier sur le banc des accusés. Les détails avec Marie Schuster qui suit le procès pour France 24.