Prêt-à-porter Paris hiver 2022 : l’amour… Toujours l’amour

information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 12:19

L’amour, la séduction, le jeu du montré-caché si cher à la mode, autant de points d’ancrage dissimulés dans les collections et parfois déclinés jusqu’à l’excès. Vaquera s’est inspiré de la combinaison de latex noire portée par Maggie Cheung dans "Irma Vep", le film d’Olivier Assayas. Victor Weinsanto a conçu pour Philippe Leroy-Beaulieu ("Emily in Paris") un corset-capeline sensuellement extravagant. L’exposition "Love brings love" rend hommage au plus amoureux des créateurs, le défunt Alber Elbaz.