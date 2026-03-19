Les dirigeants européens se sont retrouvés à Bruxelles jeudi pour une énième passe d'armes avec le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Mais ils ne sont pas parvenus à le faire fléchir au sujet du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine destiné à financer sa guerre contre la Russie. Les explications avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO.
Prêt à l'Ukraine : l'échec de l'Europe ?
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