Présidentielles en France : Christiane Taubira mise sur la Primaire populaire pour décoller à gauche

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 17:45

Depuis jeudi 27 janvier, et jusqu'à dimanche, plus de 450 000 personnes votent pour désigner le candidat le plus à même de "faire garder l'écologie et la justice sociale" à la présidentielle française. Beaucoup de candidats sont opposés à ce système, mais Christiane Taubira surfe sur la vague pour tenter de gagner en légitimité.