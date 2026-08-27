"Je reste extrêmement prudente à l'égard des sondages, surtout que la campagne démarre à peine", déclare Marine Le Pen, leader du Rassemblement national et candidate à la présidentielle, avant le premier grand débat entre les principaux candidats organisé par le Medef à Roland Garros près de Paris, lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF).
Présidentielle: Marine Le Pen "prudente" sur les sondages, avant le débat du Medef
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