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Présidentielle: Marine Le Pen "prudente" sur les sondages, avant le débat du Medef

information fournie par AFP Video 27/08/2026 à 17:44

"Je reste extrêmement prudente à l'égard des sondages, surtout que la campagne démarre à peine", déclare Marine Le Pen, leader du Rassemblement national et candidate à la présidentielle, avant le premier grand débat entre les principaux candidats organisé par le Medef à Roland Garros près de Paris, lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF).

Marine Le Pen
Presidentielle 2027
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