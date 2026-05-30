Lors de son premier meeting de campagne à Paris, Gabriel Attal affirme qu'il se présente à la présidentielle pour "l'espoir, l'avenir et l'optimisme" et assure avoir démontré qu'il était possible de "bouger les choses sans mettre la France à feu et à sang". SONORE
Présidentielle: en meeting à Paris, Attal se dit candidat "pour l'espoir, pour l'avenir, pour l'optimisme"
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