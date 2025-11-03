 Aller au contenu principal
Présidentielle en Centrafrique : le président Touadéra a "confiance" en sa victoire

information fournie par France 24 03/11/2025 à 18:54

Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra affirme avoir "confiance" en sa victoire à l'élection présidentielle du 28 décembre. Il estime que l'opposition boycottant le scrutin "n'est pas constructive". Il assure également que "les choses se passent très bien" avec Paris.

