Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra affirme avoir "confiance" en sa victoire à l'élection présidentielle du 28 décembre. Il estime que l'opposition boycottant le scrutin "n'est pas constructive". Il assure également que "les choses se passent très bien" avec Paris.
Présidentielle en Centrafrique : le président Touadéra a "confiance" en sa victoire
