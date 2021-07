Présidentielle 2022 : Où en sont la gauche et la droite ?

France 24 • 01/07/2021 à 18:08

.Le second tour des régionales a été un tournant. Les candidatures à l'élection présidentielle de 2022 se multiplient. A droite comme à gauche on annonce son envie d'accéder à la magistrature suprême. Quant à Emmanuel Macron, il ne semble avoir tourné la page de sa défaites aux élections régionales. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez-aussi notre chronique « politique sur les réseaux » avec Véronique Reille-Soult de Backbone Consulting.