Chaque soir, lorsque la chaleur et les coupures d'électricité rendent le sommeil impossible chez eux, les Cubains se dirigent vers les toits, les porches et les espaces publics pour y trouver un peu d'air.
Pour échapper à la chaleur pendant les coupures, les Cubains trouvent refuge sur les toits
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