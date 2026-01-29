Aux États-Unis, le monde de la culture prend position face aux événements de Minneapolis. Entre tapis rouges et festivals, des stars comme Natalie Portman, Ethan Hawke ou Bruce Springsteen dénoncent la violence de la police de l'immigration (ICE) et la politique de Donald Trump. Rendant hommage à Alex Pretti et Renee Good, abattus par des agents fédéraux, tout en multipliant les prises de position artistiques sur les réseaux sociaux, Hollywood se mobilise pour exprimer son indignation.
Politique anti-immigration de Trump : quand la culture prend position
